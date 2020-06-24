الإماراتي أحمد منصور يحضّر لإخراج فيلم سينمائي بعنوان "كورونا"

أعلن المخرج الإماراتي أحمد منصور، أن هناك تحضيرات جارية مع أهم شركات الإنتاج في الشرق الأوسط لتصوير فيلم سينمائي عن جائحة كورونا.









وأوضح المخرج أحمد منصور، أن الفيلم يسلط الضوء على الأحداث المتسارعة في المنطقة العربية منذ بداية الجائحة وما ترتب عليها من تغيير في الحياة الاجتماعية والعملية، وكذلك خسائر الوظائف ومعاناة الأسر الفقيرة.









كما يسلط الفيلم الضوء على الجهود الجبارة للكوادر الطبية وما نجم عنه من تضحيات إنسانية كبيرة، وراح ضحيته من الأطباء الكثيرون.









ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل في دبي بعد الانتهاء من كتابة النص في الربع الأول من بداية عام 2021.









ولفت المخرج أحمد منصور، إلى أن الشخصيات الرئيسية لهذا العمل سوف تكون مهمة جدًا، ومن مشاهير الفن الذين أبدوا استعدادهم لأداء الأدوار في عمل يحمل رسالة إنسانية كبيرة.