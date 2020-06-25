اليوم.. طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم

يؤدي اليوم الخميس، طلاب القسم العلمي امتحان القرآن الكريم ، تحريريا، في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية.





ويدخل الطلاب اللجان، وسط إجراءات احترازية حفاظا على حياتهم وأرواحهم، تبدأ بالتعقيم ثم قياس درجات الحرارة ودخول الطلاب بانتظام وهدوء وتباعد بين كل طالب والآخر حتى الوصول إلى اللجنة الفرعية.



