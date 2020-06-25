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تعليم

اليوم.. طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
يؤدي اليوم الخميس، طلاب القسم العلمي امتحان القرآن الكريم ، تحريريا، في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

ويدخل الطلاب اللجان، وسط إجراءات احترازية حفاظا على حياتهم وأرواحهم، تبدأ بالتعقيم ثم قياس درجات الحرارة ودخول الطلاب بانتظام وهدوء وتباعد بين كل طالب والآخر حتى الوصول إلى اللجنة الفرعية.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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