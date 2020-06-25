ارتفاع أسهم تيسلا لتتجاوز حاجز 1000 دولار

شهدت شركة تيسلا الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية الامريكية وخلال الاسبوع الماضي ارتفاعًا قياسيًا جديدًا لاسهمها ىارتفع سعره من 800 دولار إلى 1000 دولار .





وها هو يتجاوز سهم تيسلا مرة اخرى خلال تداولات الثلاثاء الماضى ليتجاوز الحاجز النفسي عند 1000 دولار مرة أخرى وسط توقعات إيجابية بشأن مبيعات الشركة، بنسبة 1.6% إلى 1010.4 دولار .





ويقول محلل الأسواق المالية، دان إيفز، أنه لا يزال هناك مجال للتقدم أكثر، حيث يعتقد أنه قد يحقق هدف الشركة وهو الوصول إلى 1500 دولار للسهم أقرب مما كان متوقعًا.





يقول الخبراء إلى أن هذا النمو المتزايد كان بسبب انتعاش عمليات تيسلا في الصين وانتشارها السريع هناك وزيادة الطلب على سيارتها الكهربائية الشهيرة.





بالاضافة الى انتاج شركة تيسلا البطارية الجديدة القادم من الشركة، والذي من المقرر أن يتم الكشف فيه عن بطاريات جديدة ثورية في عالم السيارات الكهربائية يمكن أن تستمر لـ 1.6 مليون كم.





والجدير بالذكر أن أسهم تيسلا ارتفعت بنسبة تصل إلى 6.6% يوم الأربعاء بعد أن طلب إيلون ماسك من موظفيه زيادة الإنتاج وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية شاهدتها وكالة الانباء العالمية رويترز.