منافس تيسلا .. لوسيد إير تحدد موعد طرح سيدان الكهربائية الجديدة| فيديو وصور

جاء الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بالسلب على محبى السيارات الكهربائية ، حيث كان من المفترض كشف شركة لوسيد اير الناشئة والمنافسة بشكل حقيقى لشركة السيارات الكهربائية الرائدة فى العالم تيسلا في معرض نيويورك للسيارات 2020، عن سيارتها السيدان الجديدة الخارقة .

اعلنت الشركة الناشئة لوسيد اير رسميا تحديد موعد 9 سبتمبر القادم للكشف عن سيارتها السيدان الكهربائية من خلال حدث على الإنترنت، وستكشف الشركة أيضًا حينها عن تفاصيل جديدة للسيارات حول الأسعار والمواصفات ، ولذلك ستكون منافسًا شرسًا لـ تيسلا موديل S .

وتستطيع لوسيد اير من قطع مسافة 645 كم لكل شحنة، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من 2.5 ثانية، بالإضافة إلى سرعة قصوى تتجاوز 320 كم/س.

وأعلنت أيضًا الشركة أنها استأنفت برنامج اختبار النموذج التجريبي، كما عرضت أسطول من سيارات اير في مقطع فيديو قامت بمشاركته عبر الإنترنت وهو يغادر مقر الشركة الرئيسي.

وتعود حاليا شركة صناعة السيارات الكهربائية الناشئة إلى العمل تدريجيًا في مقرها الرئيسي في وادي السليكون وفقًا للمبادئ التوجيهية المحلية إلى جانب بروتوكولات صارمة خاصة بالشركة لحماية صحة وسلامة جميع موظفيها.

كما ستستمر في بناء مصنعها الخاص في ولاية أريزونا الأمريكية، على أن يتم افتتاحه في الموعد المحدد في وقت لاحق من هذا العام، حيث تم تركيز مكونات التصنيع الرئيسية ومعدات الإنتاج الجديدة خلال الشهر الماضي.