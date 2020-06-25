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فن

الكل بيحبك يا غالية.. نيرمين الفقي تدعو لـ رجاء الجداوي.. شاهد

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:30 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة جديدة لها مع الفنانة رجاء الجداوي.

وعلقت نرمين الفقي على الصورة قائلة " إن شاء الله يا حبيبتي تقومي وترجعلنا بألف سلامة الكل بيحبك يا غالية".

من جهة أخرى، قال الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إنه لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، خاصة أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.

وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه غير مستقرة، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.

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تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وكشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات حالتها الصحية

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