الدول الكبرى تحشد ضد أردوغان.. دعوات لوقف مغامراته المدمرة في ليبيا واليونان.. ومخاوف من مواجهات مقبلة

- انتقادات دولية لتصرفات تركيا في بحر إيجة

- اليونان: على أنقرة وقف دبلوماسيتها غير المشروعة

- الخارجية الأمريكية: تركيا مصدر للإرهابيين بالعالم





زادت الانتقادات الحادة بوجه تركيا في الآونة الأخيرة مع استمرارها في سياساتها المعادية للخارج، في ليبيا واليونان، وذلك في الوقت الذي يدعو فيه أعضاء بالكونجرس الأمريكي لمعاقبة تركيا،وتدعو فرنسا دول الاتحاد الأوروبي، إلى مناقشة جادة ومفتوحة حول مستقبل الوجود التركي في الناتو، وإمكانية طرده منه.





حول العبث التركي في ليبيا، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا رسميا عن الإرهاب خلال 2019، تحدثت فيه عن تركيا ودورها في تصدير الإرهابيين.





وقال التقرير، إن "تركيا بلد مصدر وعبور للمقاتلين الإرهابيين الذين يسعون للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق".





وأضاف "استخدم المدعون في تركيا تعريفا واسعا للإرهاب وتهديد الأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد ومحاكمتهم، بما في ذلك الصحفيون وسياسيون المعارضة والناشطون وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة".





واعتبر المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن أكبر ضربة وجهت للجيش التركي كانت عندما ظهرت صور أفراده وهم "عرايا".





وقال المسماري، إنه "كانت هناك رحلات جويه بين تركيا لمطار معتيقة ومصراتة تم خلالها نقل جنود ومرتزقة"، وأنها "مستمرة حتى الآن".





وأضاف: "هناك خمس قطع حربية تركية سجلنا وجودها قبالة سواحل ليبيا".





واتهم اللواء المسماري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى لم يسمها، وأنه (أي أردوغان) لا يعمل لصالح الشعب التركي.





من ناحية أخرى، قام وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بجولة في معبر كاستانيا الحدودي في منطقة إفروس حيث تجمع المهاجرون فيها منذ أواخر فبراير.





وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن زيارته لليونان كان مخطط لها، لكن الزيارة أخذت زخمًا أكبر بعد الحوادث الأخيرة مع تركيا.





اتهم وزير الخارجية اليوناني تركيا بتقويض الاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط ​​والتسبب في مشاكل مع جميع جيرانها بينما تنتهك أيضا المجال الجوي اليوناني والمياه الاقليمية يوميًا.





وانتقد نيكوس دندياس تصرفات تركيا في الأشهر الأخيرة في بحر إيجة ، الذي يفصل بين البلدين ، قائلًا إن على أنقرة "الامتناع عن دبلوماسيتها غير المشروعة".





واليونان وتركيا تربطهما علاقات صعبة منذ فترة طويلة ، وقد وصل البلدان إلى حافة الحرب ثلاث مرات منذ السبعينيات.





و انقسمت العلاقات حول سلسلة من القضايا ، بما في ذلك النزاعات الإقليمية في بحر إيجه ، وتوترت العلاقات بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

في وقت سابق من هذا العام ، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحدود مع أوروبا مفتوحة للمهاجرين الذين يعيشون في تركيا الذين يرغبون في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.





على الرغم من أن تركيا تشترك أيضًا في حدود مع بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي ، إلا أن عشرات الآلاف من المهاجرين تجمعوا فقط على المعبر الحدودي اليوناني ، مطالبين بالسماح لهم بالعبور.





ووصف دندياس العمل بأنه "استغلال ، من جانب تركيا ، لآمال عشرات الآلاف من المدنيين في حياة أفضل ...و تضليلهم من خلال حملة دبرها مسؤولون أتراك على أعلى مستوى".

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ولفت من جانبه بوريل: " أننا مصممون على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ودعم سيادة اليونان بقوة".





واليونان وتركيا في نزاع حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط ​​، مع غضب اليونان وقبرص ومصر من اتفاقية تركية مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا التي تدعي حقوق منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​التي يقولون ينتهك حقوقهم السيادية.





واتهم الوزير اليوناني تركيا "بالانتهاك المستمر لسيادة ليبيا وسوريا والعراق وجمهورية قبرص، وتنتهك المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية بشكل شبه يومي، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة في إيفروس وبحر إيجه بالطائرات الحربية المسلحة".





وكتب خبير سياسي في مقال رأي نشرته صحيفة كاثيمريني اليونانية، أن الأنشطة العسكرية التركية في شرق المتوسط ​​والشرق الأوسط قد تمتد إلى مواجهة مع اليونان.





قال هنري ج. باركي ، الأستاذ في جامعة ليهاي وكبير زملاء مجلس العلاقات الخارجية ، إن الإشارات تقول بتبني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استراتيجية طورها المسؤولون العسكريون ، والمسماة "الوطن الأزرق"،وهي ما قد تشن على تركيا ويلات كبيرة.