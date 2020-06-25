خبير لغة إنجليزية: الامتحان سيكون خاليا من الألغاز وفي مستوى الطالب المتوسط ..فيديو

قال نبيل بكير، خبير اللغة الانجليزية، إن امتحان اللغة الانجليزية سيكون خاليا من الألغاز وفي مستوى الطالب المتوسط.





وأضاف نبيل بكير، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون"، أن الامتحان سيكون به 30 جملة "قواعد"، كما أن الوحدات هذه السنة 14 وحدة، وسيكون هناك سؤال عن كل وحدة.





وأوضح نبيل بكير، أن طالب الثانوية العامة يجب عليه قراءة الجملة مرتين حتى يستطيع الاختيار الصحيح.





وتابع أن عند الاجابة عن القطعة يجب على الطالب قراءة الأسئلة أولا وبعد ذلك يقوم بقراءة القطعة.





واستكمل أن الترجمة ستكون سطرين واحد عربي والثاني بالإنجليزية.



