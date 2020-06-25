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الشباب والرياضة: استكمال جميع الأنشطة الرياضية.. و15 يوليو موعد فتح صالات الجيم

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:32 ص
عودة النشاط الرياضي
عودة النشاط الرياضي
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اسراء صبري
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، عن العديد من الأمور الخاصة بعودة النشاط الرياضي في مصر ومصير دوري كرة اليد و مواعيد فتح صالات الجيم والإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل الأندية من أجل عودة النشاط..حيث:

الشباب والرياضة: فتح صالات الجيم 15 يوليو.
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه وفقا لقرارات وزارة الصحة بوابات التعقيم ليست مفيدة، ولكن فيما يخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقياس الحراري موجودة عند الدخول، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستكون على حساب الأندية.


وفيما يخص مراكز الشباب، أوضح أشرف صبحي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، أنه سيتم تنفيذ نفس الإجراءات وبدرجة عالية جدا، وذلك لأن مراكز الشباب لها اداره مباشرة من الوزارة ومديرياتها، معقبا: نفس الإجراءات ستتخذ، بالإضافة إلى وجود شباب متطوعين في كل مكان من أجل التوجيه.

أشرف صبحي: فرض ارتداء الكمامة سيكون حسب كل نشاط رياضي .
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء ستكون عودة الأندية يوم 7/1، ولكن بدءا من يوم 6/15 وحتى 6/30 ستقوم الأندية بالفتح لاستقبال الاشتراكات وفقا للإجراءات الاحترازية، متابعا أنه خلال تلك الفترة سيسمح للعاملين بالدخول من أجل الترتيبات والتعقيم.


وأوضح أشرف صبحي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه سيكون هناك غرف طبية تحسبا لحدوت أي شيء، بالإضافة إلى وجود الاسترشادات الخاصة بالإجراءات داخل الأندية، معقبا : أن الوزارة بتقوم بالتوعية الخاصة بالإجراءات داخل الأندية منذ يوم 6/15.


دوري القدم واليد.. وزير الشباب والرياضة: استكمال جميع الأنشطة الرياضية.
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المسابقات الرياضية سيتم استكمالها وفقًا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن "اتحاد الكرة يخاطب حاليا الأندية من أجل عودة الدوري، إضافةً إلى استكمال كرة اليد وجميع الأنشطة".

وأضاف وزير الرياضة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه تم إرسال جوابات وبيانات لكل الاتحادات فيما يخص عودة النشاط الرياضي في مصر، ومن ثم الاستعداد من حيث الجداول والاحتياطات.

وتابع وزير الرياضة، أن الأمر بالنسبة إلى كرة اليد منتهٍ، معقبا أنه وفقا للخطة الموضوعة فإن شهر 7 سيتم فيه تدريب بالكامل، أما شهر 8 فسيكون عودة المنافسة".
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