حجازي يتفقد كنترول الثانوية العامة بالسعيدية قبل بدء تصحيح اللغة العربية.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن كنترول الثانوية العامة المنعقد في مدرسة السعيدية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، تم تجهيزه على أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية لبدء تصحيح امتحان اللغة العربية اليوم، الخميس.









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وقد تفقد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والعقيد محمد عبد الهادى، المستشار العسكرى للجيزة، ومدير عام الشئون التنفيذية ا. حمدى عبد الفتاح، ومدير عام التعليم الفنى ا. حمدى السيد، ومدير عام إدارة جنوب ا. ناصر شعبان، جاهزية لجان تقدير الدرجات وجميع الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على الجميع فى ظل جائحة كورونا.











وأكد حجازى ضرورة توفير جميع الإجراءات من تباعد وتخفيف لأعداد المقدرين داخل الحجرات، كما قدم بعض النصائح والتعديلات على الغرف ونقل بعضها للحفاظ على سلامة الجميع، وتابع عمليات التطهير والتعليم التى تتم قبل بداية عمليات التقدير للدرجات.









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وتفقد حجازى عمليات التأمين الشامل التى تمت على جميع المستويات وتجهيز الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم وصلاحيتها للاستخدام، كما تم تجهيز الآتى لتوزيعه على المقدرين والأمن: "الماسكات الشفافة، الفيس شيلد، الجوانتى، الكمامة، المطهرات"، بناءً على ما ورد من وزارة التربية والتعليم من تجهيزات وقائية.









وتابع حجازى فى الصباح الباكر توافد المقدرين وفق إجراءات أمنية واحترازية مشددة، كما تم تجهيز مظلات حماية من الشمس على بوابات اللجان حتى إتمام عمليات التعقيم والتطهير تمهيدا للدخول.