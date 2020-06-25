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تعليم

التعليم تستبدل 6 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة لهذه الأسباب

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:45 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2020، تم استبعاد واستبدال 6 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم استبعاد كل من (م. ش. س. م) رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية 
و(أ. أ.ع.أ) رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات ، و(ع.ح.ح.ع) المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات ، بسبب رصد بعض التجاوزات في لجانهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم استبدال رئيس لجنة مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بعد التحقق من عدم قدرتها علي تقدير الحالة المرضية لمعلمة مصابة بفيروس كورونا ومكلفة بأعمال الامتحانات و تدعى (أ.م) في أول أيام امتحانات الثانوية العامة. 

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه قد تم استبدال رئيس لجنة بالوادي الجديد (ك.ع.أ) بمدرسة الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، بسبب عدم التزامه بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم استبدال رئيس مركز توزيع أسئلة بمحافظة مطروح لشعوره بالتعب ونقله إلى المستشفى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لن تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة 2020  ، كما تم قبول 11 اعتذار لطلاب لا تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان بتقرير من المسئول الصحي على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.

ويؤدي طلاب  الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم ، الخميس،  667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب اليوم ، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.
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