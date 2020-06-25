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تعليم

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي إلى لجان الثانوية العامة

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:24 ص
صناديق امتحانات الثانوية
صناديق امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم، عملية وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة


وأكدت غرفة العمليات أن إجراءات وصول صناديق الامتحان إلى لجان امتحانات الثانوية العامة تسير على ما يرام وفقا للخطة والمواعيد الموضوعة دون أي تأخير.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.


ومن المقرر أن يستمر زمن الإجابة المحدد لامتحان اللغة الأجنبية الأولى للطلاب الثانوية العامة 2020 لمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا، الخميس،  667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب غدا، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.

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