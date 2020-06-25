كوكي وشوشو وسارة.. حكاية 3 فتيات على فيس بوك تخصصن في الدعارة مع الأثرياء العرب.. صور

اعترفت المتهمة "سماح. إ"، 27 سنة، وشهرتها كوكي، بقيامها بإدارة صفحة على "فيس بوك" لاستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام داخل الفنادق بالقاهرة مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.













كما اعترفت كل من "شيماء. س"، ٢٩ سنة، وشهرتها "شوشو"، و" منى. ق"، ٢٦ سنة، وشهرتها "سارة"، بقيامهم بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.













وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الصاوي، مدير نيابة قصر النيل، وبإشراف المستشار محمد الغمراوي، رئيس النيابة، التحقيقات في واقعة ضبط شبكة دعارة داخل فندق شهير، وأمرت بحبسهن ٤ أيام على ذمة التحقيق.









البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام "سماح. إ"، ٢٧ سنة، وشهرتها "كوكي"، بإدارة صفحة على "فيس بوك"، لاستقطاب النسوة الساقطات.









وبعرض المعلومات على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمات.









وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن العقيدان أحمد عز ووائل طه، ضباط مباحث آداب السياحة، من ضبط المتهمة وبصحبتها كل من "شيماء. س"، ٢٩ سنة، وشهرتها "شوشو"، و"منى. ق"، ٢٦ سنة، وشهرتها "سارة"، أثناء تواجدهن في فندق شهير بقصر النيل.









وبمواجهتهن اعترفن بقيامهن بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.







