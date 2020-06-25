وزير التنمية المحلية يوزع الكمامات على طلاب امتحانات الثانوية بشبرا الخيمة.. صور

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال امتحانات الثانوية العامة بعدد من مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية.

















واطمأن الوزير خلال الزيارة على إجراءات دخول الطلاب للجان وخضوعهم للتعقيم والتطهير من خلال البوابات وتسلم الكمامات وأدوات التعقيم والوقاية داخل اللجنة.









وأكد الوزير خلال الجولة ضرورة تنظيم دخول الطلاب ومنع التكدس ومراعاة الإجراءات الاحترازية، مشددا على أهمية وجود معلمين وإداريين خارج اللجنة لتنظيم دخول الطلاب، موجها الشكر لمديرية التعليم على توفير 5 معلمين بكل مدرسة لهذا الغرض، حيث ارتدوا ملابس مميزة للقيام بهذا الدور.









من جانبه، قال طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوى المحافظة، علاوة على 12 لجنة احتياطية، حيث يؤدي الامتحان 42 ألفا و343 طالبا على مستوى المحافظة.









وأضاف عجلان أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة، وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم، علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.









وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على تجهيز اللجان، على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.