فلسطين تنادي بـ القصاص لـ طفلة رام الله.. عمرها 13 عاما اغتصبها والدها وشقيقها وشخص ثالث

وغرد آلاف الرواد من خلال هاشتاج " نطالب بحق طفلة رام الله " ، و علق الآلاف من الرواد على تلك الجريمة البشعة ، و طالبوا بوجوب قانون يحمي الأطفال من الاغتصاب و التحرش و المضايقات بشكل عام .

طالب البعض ، بسرعة التحريات لضبط الجناة ، و هم الأب و إبنه و شخص آخر ، الذين استحلوا جسد الطفلة البريئة و دمروا بتلك الجريمة معاني الانسانية و الطفولة .

و تضمنت التعليقات ،" نطالب بالتحقيق العاجل في تلك الواقعة البشعة ، قتلوا براءة الطفلة لابد ان يعاقبوا ، سرعة القبض على الثلاث مغتصبون و وضع الطفلة في دار للرعاية النفسية " .

this world is so scary!! #نطالب_بحق_طفلة_رام_الله pic.twitter.com/Rpdvy89ABO