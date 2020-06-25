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منوعات

فلسطين تنادي بـ القصاص لـ طفلة رام الله.. عمرها 13 عاما اغتصبها والدها وشقيقها وشخص ثالث

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اثارت قضية اغتصاب طفلة فلسطينية عمرها 13 عام  غضب رواد التواصل الإجتماعي و طالبوا بالقصاص من والد الطفلة و شقيقها بعد قيامهم بتلك الجريمة البشعة . 

وغرد آلاف الرواد من خلال هاشتاج " نطالب بحق طفلة رام الله  " ، و علق الآلاف من الرواد على تلك الجريمة البشعة ، و طالبوا بوجوب قانون يحمي الأطفال من الاغتصاب و التحرش و المضايقات بشكل عام . 

طالب البعض ، بسرعة التحريات لضبط الجناة ، و هم الأب و إبنه و شخص آخر ، الذين استحلوا جسد الطفلة البريئة و دمروا بتلك الجريمة معاني الانسانية و الطفولة . 

و تضمنت التعليقات ،" نطالب بالتحقيق العاجل في تلك الواقعة البشعة ، قتلوا براءة الطفلة لابد ان يعاقبوا ، سرعة القبض على الثلاث مغتصبون و وضع الطفلة في دار للرعاية النفسية " . 
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