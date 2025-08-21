انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بالإسكندرية

انطلقت فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بالإسكندرية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويأتي هذا المعسكر ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنظمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، وذلك بهدف تعميق قيم الوسطية، ونشر الفكر الرشيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ويشارك في المعسكر عدد من الطالبات الوافدات من جنسيات متعددة، ويتضمن البرنامج محاضرات يلقيها كبار العلماء والمفكرين، إلى جانب أنشطة ثقافية وتربوية، فضلًا عن زيارات ميدانية للمعالم السياحية والأثرية والدينية بمحافظة الإسكندرية.

وتولي وزارة الأوقاف اهتمامًا بالغًا برعاية الطلاب والطالبات الوافدين، من خلال برامج نوعية تهدف إلى بناء الشخصية المتوازنة، وتنمية القدرات العلمية والفكرية، وإكسابهم الخبرات التي تعينهم على القيام بدورهم في نشر رسالة السلام والوسطية في مجتمعاتهم عند عودتهم إلى أوطانهم.