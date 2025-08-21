بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة يظهر خلالها أحد أطرافها بدون ملابس بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، طرف أول بائعة متجولة ، ونجلها ، وبائع "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو"، وطرف ثان حارس عقار جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وتبين حدوثها بينهم لخلافات حول البيع والشراء، تعدوا خلالها على بعضهم بالأيدى دون حدوث إصابات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.