أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور

شارك وليد جمال الدين، كمتحدثٍ رئيسيٍّ في النسخة الرابعة من مؤتمر "اليابان – إفريقيا: البنية التحتية عالية الجودة"، الذي نظمه وافتتحه هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية (MLIT)، وذلك بحضور كلٍّ من يويتشي مياموتو، رئيس الجمعية اليابانية الإفريقية لتطوير البنية التحتية (جايدا – JAIDA)، والسيدة ناردوس بيكيلي-توماس، الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD)، ومحمود ثابت كومبو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون لشرق إفريقيا في تنزانيا، والمهندس جوزيف مونجاي مبوجوا، السكرتير العام لإدارة الدولة للطرق بوزارة الطرق والنقل في كينيا، فضلًا عن حضور مسؤولي صندوق الاستثمار الياباني. وقد شهد المؤتمر اهتمامًا كبيرًا من جانب المشاركين بالتعرف على الجهود المصرية في تطوير البنية التحتية والمرافق.

جاء ذلك استكمالًا للمشاركة الفعّالة في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وخلال كلمته الرئيسية بالمؤتمر، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في البنية التحتية والمرافق بمختلف أنواعها؛ حيث تقدم الدعم الكامل للهيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق سواء في الموانئ البحرية التابعة للهيئة أو المناطق الصناعية واللوجستية، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة بالموانئ والمناطق الصناعية، ولتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يجعلها حلقة وصل بين قارات العالم. كما أوضح أن الجاهزية العالية للبنية التحتية تعد عنصر جذب إضافيًا للمزايا التنافسية للهيئة، بما يمكّنها من تحقيق تطلعاتها، مؤكدًا استعدادها الدائم للعمل المشترك مع المؤسسات اليابانية والجهات الحكومية الإفريقية والقطاع الخاص، للاستفادة من المنجزات المحققة في هذا القطاع.

رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بحلقة نقاشية حول "استراتيجية الحكومات لتطوير الهيدروجين الأخضر في إفريقيا"

على صعيد آخر، عقد وليد جمال الدين والوفد المرافق له اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركتي (أكوا باور) للطاقة المتجددة و(إيتوشو اليابانية – ITOCHU)، لبحث تفعيل الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة والشركتين، وذلك بحضور صامويل فالديراس، مدير تطوير الأعمال بشركة "أكوا باور"، وتاكاشي كوروكو، رئيس قسم الهيدروجين الأخضر العالمي بالشركة في اليابان، ويوسوكي إينوموتو، مدير وحدة أعمال الابتكار الأخضر بقطاع المعدات البحرية والجوية بشركة إيتوشو.

وتناول اللقاء بحث مواصلة التعاون نحو تنفيذ الاتفاقية الإطارية الموقعة سابقًا بين اقتصادية قناة السويس وشركة "أكوا باور"، المتخصصة في صناعات وتطبيقات الطاقة المتجددة بأنواعها: الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة (CSP)، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE)، بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اقتصادية قناة السويس وشركة "إيتوشو" اليابانية وشركة "أوراسكوم للإنشاءات"، بهدف الشراكة في تصميم وتطوير وتشغيل مرافق متكاملة لتزويد السفن بالأمونيا كوقود بحري بميناءي شرق بورسعيد والسخنة التابعين للهيئة، وهو ما يسهم في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة للتحول إلى الطاقة المستدامة في قطاع النقل البحري.

وفي ختام زيارته، شارك وليد جمال الدين في حلقة نقاشية بعنوان "استراتيجية الحكومات لتطوير الهيدروجين الأخضر في إفريقيا"، أدارها كاتاأوكا سوسومو، الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بحضور كيهارا شينيشي، مدير عام سياسات الطاقة والبيئة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، و ماسوفا موشوشو، مستشار الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لوزير الكهرباء والطاقة بجنوب إفريقيا، وجيمس منيوبي، رئيس برنامج الهيدروجين الأخضر في ناميبيا (NGH2P).

وقد أبدى المشاركون اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الهيدروجين الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، وكذلك مقومات الدولة المصرية في دعم توطين هذا القطاع الحيوي.

وخلال كلمته في الحلقة النقاشية، أوضح وليد جمال الدين أن الدولة المصرية تتخذ خطواتٍ حثيثة نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتطبيقاته المختلفة، وترجمت ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان لها السبق العالمي في هذا المجال؛ حيث قامت بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023، كما نجح مصنع مصر للهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة في الفوز خلال إنتاجه التجريبي في يوليو 2024 بعقد توريد بقيمة 397 مليون يورو، ضمن مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة، بإجمالي 72 ألف طن إلى الاتحاد الأوروبي بدءًا من مطلع عام 2027.

وأضاف أن موانئ الهيئة نجحت في تموين أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم في أغسطس 2023، ما يؤكد قدرة الهيئة على تحقيق الريادة العالمية في إنتاج واستخدام الوقود الأخضر في القطاعين الصناعي والبحري، ويعزز مكانتها كوجهة مثلى لمختلف أنشطة الطاقة الخضراء بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب محاور التجارة الدولية كبوابة للأسواق العالمية.