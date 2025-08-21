نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف

نشرت المخرجة نادين خان صور من كواليس أعمالها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم مسلسل مسار إجباري وفيلم أبو صدام ومسلسل سابع جار، وعلقت على الصور وكتبت: لحظات.

وتستعد نادين خان لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف والفنان دياب، والمقرر عرضه في موسم الـ off season.

يشارك محمد مهران في فيلم "الحارس" بطولة الفنان هاني سلامة، ومرام علي، ووليد صلاح، ومحمود عمرو ياسين، وأحمد الرافعي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.



‎وتدور أحداث فيلم "الحارس" في إطار من الغموض والإثارة، حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازها التي يتورط فيها مجموعة من الشباب، كما يلعب محمد مهران شخصية إعلامي ضمن أحداث العمل.