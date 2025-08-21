شاروخان يقدم أول أعمال ابنه الإخراجية رغم إصابته

قدم النجم الهندي شاروخان الدعم الكامل لابنه آريان خان، الذي يخوض أولى تجاربه في عالم الإخراج، وذلك على الرغم من إصابته الأخيرة التي لفتت أنظار الجمهور.



وحرص شاروخان على حضور إطلاق مسلسل The Ba***ds of Bollywood ومساندة ابنه في هذه الخطوة الفنية الجديدة، مؤكداً فخره بموهبته ورؤيته المختلفة.

ويُعد هذا المشروع الإخراجي الأول لآريان خان خطوة مرتقبة في مسيرته الفنية، حيث يحاول إثبات نفسه بعيداً عن ظل والده.



وقد لاقى الظهور الأخير لشاروخان وهو يساند ابنه تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الجمهور مثالاً للأب الداعم رغم الظروف الصحية التي يمر بها.

أقيم حفل إطلاق مسلسل “The Bads of Bollywood”، أول تجارب آريان الإخراجية، بحضور والده رغم خضوعه مؤخراً لعملية جراحية ستتطلب فترة تعافٍ تصل إلى شهرين.

المسلسل، المقرر عرضه على منصة نتفليكس في سبتمبر المقبل، يتناول الوجه المظلم لصناعة الترفيه في بوليوود، حيث يكشف الصراعات والتحديات الخفية خلف بريق النجومية.



يضم المسلسل ظهوراً خاصاً لعدد كبير من كبار نجوم بوليوود، بينهم سلمان خان، رانفير سينج، رانبير كابور، وعلياء بهات، إضافة إلى مشاركة شاروخان نفسه في مشهد خاص.

وخلال الحفل، لم يتمالك شاروخان دموعه وهو يقدّم آريان على المسرح، مؤكداً أن “ابنه يمثل المستقبل” وأنه يثق في موهبته ورؤيته الفنية.



من جانبه، عبّر آريان عن امتنانه لوالده وللجمهور الذي منحه الثقة، مشيراً إلى أن المسلسل نتاج سنوات من التحضير والعمل المكثف.