ارتفاع أعداد المتوفين والمصابين في حادث مطروح إلى 20 شخصا
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
أحمد سعد بالعلم المغربي في مهرجان الشواطئ .. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده

أحيا المطرب أحمد سعد حفله الغنائي الضخم بالمغرب ضمن ليالي مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غفير؛ حيث تجاوز الحضور 60 ألفًا من الجمهور المغربي والعربي من محبي النجم أحمد سعد.

ويعد  أحمد سعد هو المطرب المصري الوحيد المشارك بمهرجان الشواطئ نظرًا للجماهيرية الكبيرة له، وارتباط الجمهور بأغانيه خلال الفترة الماضية، وفي لفتة مميزة، احتفل الجمهور الغفير بعيد ميلاد النجم أحمد سعد خلال تواجده على خشبة المسرح وهو ما جعل أحمد سعد يبادل الجمهور التحية والشكر.

كما احتفل أحمد سعد خلال الحفل بعيد ميلاد الملك محمد السادس ملك المغرب الذي تزامن مع الحفل ليشاركه الجمهور المتواجد بالاحتفال حيث يعد اليوم هو عيد الشباب بالمغرب أيضا.

وقدم أحمد سعد عددًا كبيرًا من أشهر أغانيه بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل" حيث قدم أغنيات مثل "تاني ومكسرات" والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

