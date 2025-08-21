أحمد سعد بالعلم المغربي في مهرجان الشواطئ .. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده

أحيا المطرب أحمد سعد حفله الغنائي الضخم بالمغرب ضمن ليالي مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غفير؛ حيث تجاوز الحضور 60 ألفًا من الجمهور المغربي والعربي من محبي النجم أحمد سعد.

ويعد أحمد سعد هو المطرب المصري الوحيد المشارك بمهرجان الشواطئ نظرًا للجماهيرية الكبيرة له، وارتباط الجمهور بأغانيه خلال الفترة الماضية، وفي لفتة مميزة، احتفل الجمهور الغفير بعيد ميلاد النجم أحمد سعد خلال تواجده على خشبة المسرح وهو ما جعل أحمد سعد يبادل الجمهور التحية والشكر.

كما احتفل أحمد سعد خلال الحفل بعيد ميلاد الملك محمد السادس ملك المغرب الذي تزامن مع الحفل ليشاركه الجمهور المتواجد بالاحتفال حيث يعد اليوم هو عيد الشباب بالمغرب أيضا.

وقدم أحمد سعد عددًا كبيرًا من أشهر أغانيه بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل" حيث قدم أغنيات مثل "تاني ومكسرات" والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.