التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث التصادم الذي وقع ظهر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، على طريق «الإسكندرية - مطروح» بين سيارة نقل وعدة سيارات، ما أسفر عن حالتي وفاة وإصابة عدد من المواطنين .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا، موجهة بصرف التعويضات اللازمة ، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.