التعليم: لا شكاوى من امتحان انجليزي الثانوية العامة .. واللجان كانت هادئة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أن أجواء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الانجليزية) كانت هادئة ومنضبطة وخالية من المشاكل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 .
وأوضحت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنها لم ترصد اي شكاوى من صعوبة اي من اسئلة الامتحان حتى الان .
حيث أكدت اللجنة الفنية لواضعي امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2020، أن جميع أسئلة الامتحان جاءت من المنهج الذي تم دراسته حتى 15 مارس 2020، مشيرةً إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وخلا من الأسئلة التعجيزية، واتسمت جميع أسئلته بوضوح المطلوب.