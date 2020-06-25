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تعليم

التعليم: لا شكاوى من امتحان انجليزي الثانوية العامة .. واللجان كانت هادئة

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:14 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ،  أن أجواء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الانجليزية) كانت هادئة ومنضبطة وخالية من المشاكل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 .

وأوضحت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنها لم ترصد اي شكاوى من صعوبة اي من اسئلة الامتحان حتى الان .

حيث أكدت اللجنة الفنية لواضعي امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2020، أن جميع أسئلة الامتحان جاءت من المنهج الذي تم دراسته حتى 15 مارس 2020، مشيرةً إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وخلا من الأسئلة التعجيزية، واتسمت جميع أسئلته بوضوح المطلوب.

أدى اليوم، الخميس، طلاب  الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.


وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، بدأت رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.


وشملت كراسة الامتحان 48 سؤالا، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدرجة الكلية للامتحان من 50 درجة.
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