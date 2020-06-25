الشباب والرياضة تطلق برنامج Be safe للوقاية من كورونا داخل منشآتها

أطلقت وزارة الشباب والرياضة حملة "Be safe" ترتكز على تطوع الشباب في توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وجميع الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.









جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الشبابية والرياضية والاتحادات الرياضية.











ويشارك في الحملة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، وأعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.











ومن المقرر أن يقوم الشباب بتوعية المواطنين بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل دور العبادة، وداخل مراكز الشباب والأندية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وفق ما أعلنه رئيس الوزراء من قرارات بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب والمقاهي والمسارح، ودور العبادة.









