إيطاليا: انتهاء الصراع في ليبيا يعني تأمين بلادنا وسواحلنا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، دي مايو لويدجي، أن وقف الحرب في ليبيا مهم لاستقرار المنطقة.





ووفقا لـ "العربية"، قال لويدجي، في أعقاب زيارته خلال زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي دي مايو لويدجي إلى طرابلس، إن إنتهاء الصراع في ليبيا يعني "تأمين بلادنا وسواحلنا".





وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "بحثت مع السراج أمس تعديل مذكرة الهجرة".





وفي سياق المتصل، نقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصادر مطلعة قولها بأن حكومة الوفاق قدمت أمس لوزير الخارجية الإيطالي سلسلة من المقترحات لتعديل مذكرة التفاهم لعام 2017.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن ما سلف ذكره هو أحد النقاط المركزية لوثيقة المقترحات المكونة من 7 صفحات والتي تلبي الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الإيطالية وبشكل خاص الوزير دي مايو لحكومة طرابلس،وفقًا لما ذكرته وكالة نوفا" الإيطالية.



