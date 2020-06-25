ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

شجار بين طالبين بلجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية أسفر عن إصابة طالب بجرح سطحي

استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة









أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة صباح اليوم، الخميس، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألفا و221 طالبا/ طالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدى 577 ألفا و503 طلبة/طالبات امتحان اللغة الإنجليزية، و22 ألفا و223 طالبا/ طالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19 ألفا و495 طالبا/طالبة امتحان اللغة الألمانية.









اقرأ أيضا: رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة يتلقون تعليمات رسمية جديدة لزيادة انضباط العملية الامتحانية







كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بإجمالي 709 طلبة في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفون" امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي 227 طالبا.









وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.



















وأشار حجازي إلى أنه تم اليوم البدء في تصحيح كراسات إجابة مادة اللغة العربية التي قام الطلاب بأدائها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.









وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 16 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









وتم رصد حدوث شجار بين طالبين بلجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان، مما أسفر عن إصابة الطالب "أ. م"، بجرح سطحي بسيط، وتم إجراء الإسعافات الأولية له والسماح بتأدية الامتحان بعد تقدير حالته الصحية والتأكد من أن الإصابة لن تعوقه عن تأدية الامتحان، وتم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإداري داخل اللجنة، وتم استبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.









كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 14 طالبا و3 مراقبين بمحافظات "الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح"، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.









وتم استبعاد "ف. ع"، رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة.









وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.









ووجهت الوزارة الشكر للمحافظين ومديري المديريات والجهات الأمنية على تعاونهم الذي ظهر اليوم، والالتزام بالتنظيم أمام اللجان وتوزيع أدوات التعقيم على الطلاب، وكذلك التزام الملاحظين بارتداء الكمامات وواقي الوجه، وخصت المعلمين بالشكر على المجهود الذي يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا مؤكدة أن هذا ما عهدناه عليهم.









جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفون) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.









كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه بشأن ما أثير عن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بلجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، أوضحت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التواصل مع عضو لجنة الإدارة باللجنة والذي أكد أن الفيديو تم تصويره قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بساعتين.











وأضافت أنه بعد دخول الطلاب إلى فناء المدرسة بعد اتمام إجراءات التعقيم حاول البعض في التواصل مع ذويهم بالخارج، مما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش مرة أخرى قبل صعود الطلاب إلى لجان الامتحان وضبط الهواتف المحمولة.









وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي منعا لإثارة البلبلة.









ورصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي.







