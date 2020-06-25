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رياضة

ملعب الاتحاد يحتضن موقعة مانشستر سيتي وليفربول رسميا

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:10 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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عبدالله هشام
أعلن مجلس بلدية مدينة مانشستر سيتي، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم المباراة أمام منافسه ليفربول علي ملعب الاتحاد.

وتقام المباراة بين مانشستر سيتي أمام ليفربول يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الانجليزي.

ولم تعترض المجموعة الاستشارية للأمان والسلامة التابعة لمجلس المدينة، عن إقامة المباراة بدون جمهور.

ويلعب فريق مانشستر سيتي اليوم مباراة امام فريق تشيلسي في تمام الساعة التاسعة والربع ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة البرميرليج . 

وفي حال خسارة مانشستر سيتي المباراة امام تشيلسي يتوج فريق ليفربول باللقب دون النظر الي باقي نتائج المباريات التي ستلعب.
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