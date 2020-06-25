الاتحاد المغربي يرغب فى التعاون مع الجبلاية لتنسيق مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية تونسية عن رغبة الجامعة المغربية لكرة القدم في التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مواعيد المنافسات الإفريقية، وذلك عقب تأهل النادي الأهلي والزمالك والرجاء والوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأوضحت صحيفة "تونس الرقمية" أن الجامعة المغربية برئاسة فوزي لقجع تدرس التنسيق مع اللجنة الخماسية التي تدير نظيره المصري فيما يتعلق بمواعيد دوري نصف نهائي والنهائي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
وعلى الجانب الآخر، أسفرت منافسات الكونفدرالية، عن مواجهة مغربية خالصة بين نهضة بركان وحسنية أغادير، في دور نصف النهائي، بينما يواجه بيراميدز فريق حوريا الغيني.
يذكر أن لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تدرس مقترحًا جديدًا بإجراء مباراة فاصلة لدور نصف نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في بلد محايد.