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رياضة

اتحاد الكرة يكشف مواعيد المسحة الثانية لأندية الدوري الممتاز

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:11 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
كشف اتحاد الكرة عن مواعيد المسحة الثانية التي سيخضع لها لاعبو أندية الدوري الممتاز بعد إجراء أغلب الأندية للمسحة الأولى مؤخرا وظهر معها ١١ حالة إيجابية من أندية طنطا وانبي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

وسيجري لاعبو حرس الحدود المسحة الثانية في الحادية عشرة صباح الجمعة وفي نفس الوقت فريق وادي دجلة بمقر تدريبه، ويجري لاعبو طلائع الجيش المسحة في الواحدة ظهرا من نفس اليوم، ولاعبو الإنتاج الحربي بذات التوقيت بملعبه.

ويوم السبت، يخضع لاعبو سموحة والمقاولون العرب للمسحة الثانية في التاسعة صباحا بينما يخضع لاعبو الاتحاد السكندري وانبي للمسحة في الساعة الحادية عشرة صباحا.

ويوم الأحد يخضع لاعبو الأهلي والمصري لاختبار المسحة الثانية في التاسعة صباحا وفي الحادية عشرة صباحا يجري لاعبو طنطا الحربي المسحة الثانية.

وتجرى يوم الاثنين في التاسعة صباحا المسحة الثانية للاعبي مصر المقاصة ويوم الأربعاء في التاسعة صباحا يجري أسوان مسحته الثانية بالمركز الأولمبي بالمعادي.

يذكر أن بيراميدز أجرى المسحة الثانية أمس الأربعاء، ويجري نادي إف سي مصر المسحة بعيدا عن الاتحاد، فيما لم يجر لاعبو الإسماعيلي أو الزمالك أي مسحة حتى الآن.
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