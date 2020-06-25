كاف يحسم مصير البطولات الأفريقية.. ومؤتمر تاريخي لـ أحمد أحمد الثلاثاء المقبل





وذكر الموقع الرسمي للاتحاد لأفريقي، أن الكاف، سيعقد اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة آثار وباء فيروس كورونا على الكرة الأفريقية، والأمور المتعلقه به.





وأضاف الموقع الرسمي للكاف، أنه سيجرى أيضًا مناقشة الدول المستضيفة لنهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، مواعيد المسابقتين، ومصير بطولة أمم أفريقيا للمحليين، وبعض المسابقات القارية الأخرى.





كما أكد موقع الكاف أنه سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا، عقب نهاية الاجتماع، بحضور أحمد أحمد "عبر تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ الكاف"، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





كان الكاف األن في شهر مارس الماضي، تأجيل جميع المنافسات الأفريقية لأجل غير مسمى، بسبب جائحة كورونا.

يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، لحسم مصير البطولات الأفريقية، بعد إيقافها مؤخرًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".