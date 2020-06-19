الكاف ينفي تغيير ملعبي نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية





وكانت صحفية أشارت مؤخرا، إلى إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من الكاميرون إلى رواندا، بسبب تفشي فيروس كورونا في الكاميرون.





وقال سامسون أداموا رئيس لجنة المنافسات بالكاف، إنه لا يوجد أي تغيير بشأن ملاعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.





وأضاف ساموسن أداموا:" أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام على ملعب جابوما بالكاميرون، بينما يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله نهائي الكونفدرالية.





يذكر أن الكاف حدد شهر سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لعودة مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ويتواجد الأهلي والزمالك في الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما يتواجد بيراميدز في نصف نهائي الكونفيدرالية.



نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"،صحة ما تردد عن إمكانية تغيير ملعبي نهائي دوري أبطال أفريقيبا والكونفيدرالية موسم 2019 - 2020.