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رياضة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية

السبت 13/يونيو/2020 - 05:28 م
كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
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محمد السعيد
كشف المغربي عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إمكانية تأجيل بطولة كأس الأمم 2021 التي تستقام في الكاميرون لمدة عام.

وقال عبد المنعم باه في تصريحات صحفية: "من الصعب تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى صيف 2021، بسبب صعوب الأجواء المناخية بالكاميرون، بالإضافة إلى إقامة يورو 2020 وكوبا أمريكا في نفس التوقيت".

وتابع: "ندرس تأجيل كأس الـممم الأفريقية إلى يناير 2022، ولكن حتى الآن نعمل على إقامة البطولة في موعدها.

يذكر أن الكاف أعلن في شهر مارس الماضي إيقاف مسابقاته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل أولمبياد طوكيو ويوور 2020 وكوبا أمريكا إلى العام المقبل، من بدلا من إقامتهما هذا العام.
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