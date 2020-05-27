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رياضة

مصدر بـ الكاف: تأجيل كأس الأمم الأفريقية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير إذاعية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيقوم بتأجيل منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت إذاعة أر إم سي الفرنسية، أنه بحسب مصدر في الكاف، فإنه لا توجد فرصة لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في موعدها، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت  المصدر أن إقامة البطولة في يناير من العام المقبل أمر يكاد أن يكون مستحيلًا، وأن  إقامتها في يناير من عام 2022، هو الخيار الأرجح لمسئولي الكاف، فإقامتها في صيف العام القادم سيكون صعبًا بسبب إقامتها في الكاميرون وصعوبة لعب المباريات في فصل الصيف، بالإضافة لإقامة العديد من البطولات الدولية في صيف العام القادم أيضًا.

وأشار المصدر إلى أنه إذا لم يتم لعب البطولة في يناير من عام 2021، فأن البطولة سُتلعب في صيف عام 2022، خاصة أن بطولة كأس العالم بقطر ستقام في شهر نوفمبر من ذلك العام.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير من العام القادم بالكاميرون.
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