نجم الاتحاد السكندري: اشفقت على روجيه ميلا نجم الكاميرون بسبب حمادة صدقي

أكد محمد عمر نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق ان المدير الفني مايكل سميث كان لا ينظر لأندية اللاعبين ويضم نجوم من كل الأندية بحسب مستواهم الفني فقط





وأكمل عمر في تصريحات إذاعية مع الاعلامي احمد شوبير عبر إذاعة اون سوبرت اف ام : استمتعت بفترة لعبي مع حماده صدقي في منتخب مصر وكان يتم ضم اللاعبين حسب مهاراتهم ومستواهم الفني دون النظر الي الوان التي شيرتات .



وأوضح عمر خلال تصريحاته : روجيه ميلا نجم الكاميرون كان مهاجم شرس جدا ، لكن حماده صدقي قضى على خطورته وكان دائم إيقافه في الملعب جتي انني اشفقت عليه خلال المباراة .



