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رياضة

حقيقة إلغاء أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ .. عضو اتحاد الكرة يكشف

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
فجر المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق مفاجأة بشأن دورة الالعاب الأوليمبية المقرر إقامتها فى طوكيو ٢٠٢١.

ويشارك منتخب مصر الأوليمبي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ بعد التتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها القاهرة نهاية العام الماضي.

قال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك..الدورة الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ و التي تأجلت لصيف ٢٠٢١ في مهب الريح و تسريبات حول احتمال الإلغاء او تقليص بعض الألعاب ( اتمنى الا يكون منها كرة القدم ).


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رءيس مجلس الوزراء أعلن عن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو الجارى.
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