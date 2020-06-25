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أخبار العالم

العربية: جلسة لمجلس الأمن غدا حول أزمة سد النهضة

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن نجاح فرنسا في عقد جلسة لمجلس الأمن غدا حول سد النهضة. 

وأكدت الخارجية السودانية في الخطاب الذي أرسلته إلى مجلس الأمن، اليوم الخميس، ضرورة عدم اتخاذ أي قرار أحادي الجانب مثل ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق جماعي. 

وأضافت الخارجية السودانية، أن ملء سد النهضة سيعرض سلامة سد الروصيرص للخطر كما أنه يعرض حياة الملايين للخطر. 

وقالت الخارجية السودانية، إن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة ضيق وحرج ويدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلًا من سبب للصراع وعدم الاستقرار. 

وأرسلت الخارجية السودانية مذكرة إلى مجلس الأمن حول سد النهضة، وتطورات المفاوضات. 
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