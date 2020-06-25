اتهم إذاعة القرآن بنشر الشرك.. الجندى يلقن داعية سلفي درسا قاسيا على الهواء

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ