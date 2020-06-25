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ديني

اتهم إذاعة القرآن بنشر الشرك.. الجندى يلقن داعية سلفي درسا قاسيا على الهواء

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:16 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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لقن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ مصطفى العدوى، درسا قاسيا، بعد اتهام الأخير لإذاعة القرآن الكريم بنشر "الشرك"، مشددًا على أن ذلك لا أساس له من الصحة ولا يمت للعلم بصلة.

وتابع، الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من يهاجمون إذاعة القرآن يتآمرون على ضرب الثوابت فى المجتمع المصرى، وعلى الدعوة".
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وتساءل الجندى، قائلًا: "هل هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يمحو الشرك والضلالة نعم هناك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه"، تلى تقوله تعالى: "وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"، وروى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  الذى قال فيه: " لي خمسة أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب".

وختم "الجندى"، بالدعاء للشيخ مصطفى العدوى الذى هاجم إذاعة القرآن الكريم متمنيًا له الهداية والمغفرة.
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