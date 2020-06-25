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قذاف الدم: مصر تتعرض لحرب منظمة والمنطق التركي "غبي" .. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أحمد قذاف الدم سياسي ليبي سابق، إن مصر تتعرض لحرب منظمة كدولة عربية ، ومن حقها أن تدافع عن نفسها عندما تتعرض للخطر، مؤكدًا أن ليبيا قادرة على الدفاع عن أرضها وأمنها القومى، ولا نريد أن تنزلق مصر فى ليبيا.

وأضاف قذاف الدم، في لقاء عبر سكايب مع فضائية سكاى نيوز"، أن المنطق التركي غبى جدًا ومستفز، منوهًا أن المصريين لا يطمعون فى ليبيا وإذا دخلوا سيدخلون تحت راية ليبيا، بينما تركيا تطمع فى البترول الليبي.

وتابع أن  ليبيا كانت مستعمرة قبل ثورة القذافي، والليبيون لن يقبلوا بتدخل أي طرف نهائيًا، لأنها ليست ملعب كرة لأحد، والغرب يظن انها برميل نفط أو برميل غاز.

وأوضح أن الغرب هو الذى دمر ليبيا فى 2011 وملزم بتصحيح اخطائه، مؤكدًا أن السراج وحكومة الوفاق لا يمثلان ليبيا نهائيًا.

وأشار إلى أن كل من جاءوا تحت صواريخ الغرب لا شرعية لهم، ولا بد أن تمر الحكومة عن طريق البرلمان ولكنها لم تأت بتلك الطريق فهى باطلة.
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