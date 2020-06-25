تعرف على مواعيد القطارات الجديدة بعد إلغاء الحظر

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بإجراء التعديلات اللازمة على مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وتشغيل اكبر عدد من القطارات لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة الطلب المتزايد علي استقلال القطارات بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من الساعة 12 (منتصف الليل) حتى الرابعة صباحًا اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٠.







