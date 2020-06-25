تعرف على مواعيد القطارات الجديدة بعد إلغاء الحظر

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بإجراء التعديلات اللازمة على مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وتشغيل اكبر عدد من القطارات لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة الطلب المتزايد علي استقلال القطارات بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من الساعة 12 (منتصف الليل) حتى الرابعة صباحًا اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٠.
فقد قامت هيئة السكة الحديد بوضع مخطط للوصول بعدد القطارات إلى ٨٦٧ قطارا على الوجهين القبلي والبحري منها ١٩٨ قطارا لخدمة الخطوط الرئيسية و ٦٦٩ قطارا لخدمة خطوط الضواحي والفروع، حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطارا لخدمة ركاب الوجه البحري منها ٢٨ قطارا مكيفا، ٣٤ قطارا سياحيا و ٨٠ قطارا مميزا، وتشغيل (٥٦) قطارا لخدمة ركاب الوجه القبلي منها ٣٢ قطارا مكيفا و ٢٤ قطارا مميزا على ان يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من يوم السبت ٢٧ يونيه ٢٠٢٠ حتى أول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطارا.