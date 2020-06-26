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وزير الخارجية الأسبق: كان يجب حذف الإخوان من المشهد للأبد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:01 ص
العرابي
العرابي
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عبد الخالق صلاح
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، و جون ماكين نائب في مجلس النواب الأمريكي الأسبق، كاترين أشتون، طالبوا بضرورة اكمال مرسي فترة رئاسته.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ثورة 30 يونيو تدل على أن الشعوب هي صاحبة القرار وهذه هي قمة الديمقراطية.

وأضاف: جماعة الإخوان كانت تدير البلاد بغرور وكان يجب حذفهم من المشهد للأبد، وجائت الثورة في التوقيت المناسب دون تأخير يوما واحدا .
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