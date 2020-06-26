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رياضة

بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.. هاشتاج فخر العرب يتصدر تويتر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:23 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # فخر العرب بعد تتويج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ ٣٠ عاما.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏الي سواه صلاح لليفربول شيء خورافي ابو صلاح صار من أساطير ليفربول يستاهل #فخر العرب ❤.

‏الف مليون مبروك يا فخر العرب😍😘😘.

‏هل تعلم بأن فريق ليفربول لما حقق لقب الدوري في عام 1990 اللاعب محمد صلاح لم يُولد بعد ، واليوم محمد صلاح يصبح أول مصري بالتاريخ يحقق لقب الدوري الانجليزي ولفريق ليفربول الذي إنتظر هذه اللحظة ل30 عام والله إنك فخر العرب يامحمد صلاح  ‎#ليفربول.

‏اول لاعب مصري يفوز بالدوري الانجليزي مبروك يا #فخر العرب.

‏مبروك اليفر مبروك ابو صلاح #فخر العرب 💔💔.

ومنح تشيلسي ليفربول اللقب قبل 7 جولات من النهاية، بعدما تغلب على مانشستر سيت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» بنتيجة 2-1.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.









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