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أخبار العالم

الكويت تسجل 915 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:00 م
الكويت تسجل 915 إصابة
الكويت تسجل 915 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة،  عن تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما سجلت حالتي وفاة. 

وذكرت الوزارة في إفادتها اليوم، أن الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت 492 حالة من الكويتين, و423 حالة من غير الكويتيين.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت, والتي ثبتت إصابتها بكورونا 43703 حالة.‬ 

كما أعلنت الوزارة شفاء 602 إصابة من فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في دولة الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 33969 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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