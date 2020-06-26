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فن

حببني في الكتابة.. تعرف على سر تعلق تامر حبيب بـ إحسان عبد القدوس

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:32 م
تامر حبييب
تامر حبييب
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محمد نحلة
عبر السيناريست تامر حبيب عن حبه للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، خاصة وأنه قدم مجموعة من الأعمال المأخوذة من كتبه، ويستعد لتقديم فيلم جديد من أعماله يحمل اسم أنف وثلاث عيون.

وكشف تامر حبيب في تصريحات ل"صدى البلد" سر التعلق بإحسان عبد القدوس وقال":أحب إحسان منذ الصغر، وأول رواية قرأتها في حياتي كانت له، وهو من حببني في الكتابة، واتحمس كثيرا لفيلم أنف وثلاث عيون خاصة وأن الفنان خالد الصاوي سيكون بطل العمل فهو مناسب تماما للشخصية الرئيسية".

شارك تامر حبيب في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان" وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.
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