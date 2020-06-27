سعر الذهب اليوم.. عيار 21 بـ790 جنيها

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2020.









وتتفاوت أسعار المصنعية بالمحلات حسب كل عيار، وتبدأ من 50 جنيها للجرام، وتتفاوت حسب كل محل.