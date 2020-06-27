سعر الذهب اليوم.. عيار 21 بـ790 جنيها

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2020.
وسجل الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة بمصر 790 جنيها للجرام، وذلك عقب تراجع سعر الذهب عالميا إلي 1760 دولار.
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وسجلت اسعار الذهب اليوم كالتالى :
عيار 18 سجل 677 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 790 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 902 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6320 جنيها
أوقية الذهب 1760 دولار
وتتفاوت أسعار المصنعية بالمحلات حسب كل عيار، وتبدأ من 50 جنيها للجرام، وتتفاوت حسب كل محل.