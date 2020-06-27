AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 بـ790 جنيها

السبت 27/يونيو/2020 - 07:02 ص
ذهب ودولارات
ذهب ودولارات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2020.

وسجل الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة بمصر 790 جنيها للجرام، وذلك عقب تراجع سعر الذهب عالميا إلي 1760 دولار.

اقرأ أيضا:

وسجلت اسعار الذهب اليوم كالتالى : 

عيار 18 سجل 677 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 790 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 902 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6320 جنيها
أوقية الذهب 1760 دولار

وتتفاوت أسعار المصنعية بالمحلات حسب كل عيار، وتبدأ من 50 جنيها للجرام، وتتفاوت حسب كل محل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار سعر العملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم.. الدولار بـ 15.68 جنيه.. واليورو يسجل 17.15 جنيه.. والاسترليني يتراجع 13 قرشا.. والذهب عيار يستقر عند 738 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020

أسعار الذهب اليوم الأحد 31-5-2020

استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات

عيار 21 بـ 772 جنيها للجرام.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 7 -6-2020

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

نشرة السوشيال ميديا.. عمرو السولية يدعم محمد عواد بعد إصابته بـ كورونا...محمد رمضان يشوق جمهوره للعمل القادم

أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية الجديدة

مصري 100%.. مدير إيفا فارما للأدوية يكشف تفاصيل عقار علاج كورونا

تقدم بعرض رسمي لضمي.. أحمد رفعت: إعلان انتمائي للزمالك أبعدني عن النادي الأهلي

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك غدا

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

AdvertisementS

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

لحظات رعب وذهول.. مشاجرات ضخمة بين المئات على شواطئ بريطانيا| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها