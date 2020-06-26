AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

32 خطوة .. الطائفة الإنجيلية تضع خطة فتح الكنائس

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:53 م
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
Advertisements
سامح سلام
أعلنت اللجنة المكلفة بوضع خطة إعادة فتح الكنائس الانجيلية، أنها اجتمعت ثلاث مرات بمقر الطائفة الإنجيلية برئاسة القس رفعت فتحي وسكرتارية القس  اسطفانوس زكي، وعضوية القس عادل هارون، والشيخ صموئيل باقي، والشيخ عصام واصف، بمشاركة القس ناصر كتكوت رئيس مجمع الكنائس الرسولية هاتفيا، حيث اطلعت على ما صدر من خطط احترازية من الكنائس وكافة الجهات، وما صدر عن الدولة ووزارة الصحة من تعليمات.

وقالت اللجنة – في بيان لها صادر اليوم - إنه بداية يجب النظر لهذا المرض "فيروس كورونا"  كوباء عام، الجميع معرض له، ولا يجب أن يمثل خجلا  للشخص المصاب به، ولا يجب على المصاب إخفاء أمر إصابته، حفاظا على سلامة من يتعامل معهم.

 أقرأ أيضا ..


ووضعت اللجنة خطة مقترحة تتمثل في مجموعة من النقاط ..

 

١- عرض د. ماهر عشم البرنامج الالكتروني الخاص بالتحكم في عدد الحاضرين، وهو برنامج سهل وجيد، ويمكن أن يتم تعديله ليوافق ظروف الكنيسة المحلية؛ ونرى أنه قد يصلح لنسبة تصل إلى 35% من عدد الكنائس، كما وصل عرض آخر، جاري دراسته.

 

٢- يمكن استخدام الاتصال المباشر في بعض من كنائس القرى والكنائس قليلة العدد.

 

٣- يمكن أن يكون هناك أكثر من اجتماع عام بنفس الخدمة وفقرات العبادة حسب ظروف كل كنيسة، ويختار الشخص الموعد الذي يريد الحضور فيه.

٤- يجب أن يكون هناك وقت كافي بين الاجتماعات، لإعطاء الفرصة للقيام بإجراءات التعقيم.

 

٥- لا يتم فتح الاجتماعات الفرعية منذ البداية، ولكن بالتدريج حسب الظروف.

 

٦- إلغاء لقاءات الشركة سواء قبل أو بعد الاجتماع كذلك الالتزام بعدم المصافحة والقبلات، ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج.

 

٧- لا يمكن دخول أي شخص للاجتماع دون التعقيم وارتداء الكمامة، واحضار الكمامة مسئولية كل شخص.

 

٨- تطهير دورات المياه قبل وبعد الاجتماع بصورة صحيحة.

 

٩- الاجتماع لا يجب أن يزيد عن ساعة بأي حال من الأحوال، على أن يكون الحضور والانصراف في الموعد المحدد.

 

١٠- تدريب عمال الكنيسة على كيفية التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

١١- مواد التطهير والحماية والكمامات والكحول وماكينات الرش وغيره، هو مسئولية الكنيسة المحلية. ويمكن الاتفاق مع شركات من أبناء الكنيسة لتقديمها بأسعار مناسبة (وستقوم اللجنة بعمل ورقة استرشادية خاصة بأسماء الشركات والأسعار).

 

١٢- يفضل وجود ترمومتر يقيس درجات الحرارة عن بعد.

 

١٣- التأكد من توافر صناديق القمامة، وعدم إلقاء أي مناديل خارجها.

 

١٤- يفضل في بداية الافتتاح عدم حضور كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة والذين يعانون من أعراض مرضية -ومَن يخالطونهم- وأن يتعبدوا في بيوتهم. وعند حضور الأطفال الاجتماعات العامة، ينطبق عليهم ما ينطبق على الكبار من إجراءات احترازية.

 

١٥- استخدام مواد المائدة التي تُستخدم لمرة واحدة فقط، ويمكن الاتفاق مع مصنع بلاستيك على توفيرها للطائفة بسعر مناسب، وتكون مُتاحة في مقر الطائفة لَمْن يريد.

 

١٦- يمكن أن تُمارس المائدة كالتالي:

* يرتدي القسيس جوانتي قبل البدء في ممارسة الفريضة.

* يقف الشيوخ مع الراعي ويشاركون في الصلاة، وليس في كسر الخبز والتوزيع.

* يقوم الراعي بكسر الخبز بمفرده.

* يأتي الراغبون في التناول، حسب ترتيب جلوسهم ومع مراعاة التباعد بينهم، ويأخذ كل واحد الخبز والكأس ويعود إلى مقعده.

* يصلي الراعي -أو أحد الشيوخ- على الخبز، ويتناول الشعب الخبز معا، وهكذا مع الكأس.

* يتم جمع الكؤوس الفارغة، والتخلّص منها بشكل آمن.

 

١٧- إخلاء الكنيسة من السجاد، حيث أنه يصعب تطهيره بانتظام.

 

١٨- وضع دواسة مبللة بالكلور في مدخل الكنيسة.

 

١٩- يتم تعقيم الكنيسة قبل الاجتماع وبعده.

 

٢٠- يتوقف عدد الحضور على مساحة الكنيسة مع مراعاة أن تكون مسافة التباعد حوالي مترين إثنين على الأقل ويمكن أن يجلس أفراد الأسرة الواحدة متقاربين.

 

٢١- يُراعى عدم تشغيل أجهزة التكييف والمراوح في القاعات المغلقة، وإذا تطّلب الأمر ذلك؛ يتم فتح النوافذ والأبواب لتجديد الهواء.

 

٢٢- تُراعى مسافات التباعد الاجتماعي عند جمع العطاء، ويمكن الاستعاضة عن ذلك، بوضع صندوق العطاء في الخلف.

 

٢٣- عدم استخدام الكتب الورقية في العبادة، ويمكن استبدال ذلك بالموبايل وشاشات العرض.

 

٢٤- عدد الحضور في الجنازات والأفراح يكون حسب نسبة الحضور المُقّدرة في الاجتماعات العامة، والتي تساوي ٢٥٪؜ من مساحة قاعة الكنيسة.

 

٢٥- يستخدم كل مشارك في العبادة مايك خاص به، ولا يتم تبادل نفس المايك، على أن يتم تطهيره قبل وبعد الاجتماع.

 

٢٦- يتم تعقيم الآلات الموسيقية والصوتية قبل وبعد الاجتماع.

 

٢٧- تقوم الكنيسة بتعيين شخص أو لجنة لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالأمان.

 

٢٨- تحتفظ كل كنيسة بسجل الحاضرين في كل اجتماع، حتى يمكن تتبع أثر العدوى، عند ظهور إصابات.

 

٢٩- يلتزم الرعاة بعدم الزيارات في هذه المرحلة.

 

٣٠- الالتزام بكل ما يصدر عن الدولة من تعليمات بهذا الصدد.

 

٣١- يتم استمرار تعليق كافة الاجتماعات الانتعاشية والحفلات حتى تستقر الأمور.

 

٣٢- تقوم اللجنة بتصوير فيلم توضيحي للإجراءات الاحترازية عند فتح الكنائس، ونشره على أوسع نطاق.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطائفة الإنجيلية تشكل لجنة لوضع خطة لعودة فتح الكنائس

خدمة TC بالطائفة الانجيلية تطلق حملة توعية للوقاية من كورونا

رغم قرار الحكومة.. الكنيسة الإنجيلية تقرر استمرار تعليق الصلوات حتى 6 يوليو

7 قرارات هامة للطائفة الإنجيلية بخصوص فتح الكنائس تعرف عليها

ترشيحاتنا

الصحة تدعو للتأجيل.. أسباب خطورة الحمل في زمن كورونا

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

جريمة غابت عنها الرحمة والإنسانية.. وافد يحرق والدته والشرطة السعودية تقتص منه

شيطان في صورة حيوان وبعين واحدة.. فيديو وصور

بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة.. حقيقة تعديل نموذج اجابة الانجليزية وإعادة توزيع الدرجات

كينيا تبلغ إثيوبيا بضرورة حل أزمة سد النهضة بالحوار

AdvertisementS

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

جبروت امرأة.. تقتل طفلتيها أثناء نومهما وتدعى اختناقهما بالغاز في شبرا الخيمة

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

تفاصيل قتل أم لطفلتيها بشبرا الخيمة.. المتهمة : خنقتهما وحاولت الانتحار وأبوهم مش بيصرف علينا

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

أقوى مشروب للمناعة .. 3 طرق لعمل عصير الليمون المغذي

عطلة مجانية هذا الصيف.. قرية إيطالية تقدم عروضًا خيالية لجذب السائحين