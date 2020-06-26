يموت زي ما هي ماتت .. والدة فتاة طلخا تروي تفاصيل مقتل ابنتها.. فيديو





وواصلت قائلة: انا مش عايزة أي حاجة غير أن حقها يرجع، أطالب بالقصاص، متابعة: "هو قتلها يبقي يموت زي ما هي ماتت".



وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة: "أن ثاني يوم قمت بالاتصال بها عدة مرات واجابت وبعدها بساعات لاقيت حد بيقولي إلحقي إيمان أغمى عليها و الإسعاف هتاخدها"، معقبة: "طلعت إجري لقيت الناس كلها واقفة هناك وطلعت فوق لاقيت أنهم قافلين عليها الباب..وبيقولوا أن الدكتور جاي هيشوفها".وواصلت قائلة: انا مش عايزة أي حاجة غير أن حقها يرجع، أطالب بالقصاص، متابعة: "هو قتلها يبقي يموت زي ما هي ماتت".

وأوضحت أنه لم يكن هناك أي مشاكل بينهما، وأن كل ما في الأمر أن زوجها أراد أن يتزوج بأخرى ولذلك قام بتلك الواقعة، مشيرة إلى أن ابنتها كانت تعرف أن زوجها يريد أن يتزوج بأخرى وواجهته، ولكنه قام بإرضائها قبل الواقعة.



وأضافت الم يكن أحد يتوقع أن يكون زوجها هو الجاني، متابعة: "لما تحقق معانا وسألونا عن زوجها قولنا استحالة يعمل حاجة زي كدا..وكان مستبعد نهائيا من تفكيرنا".

كشفت إشراق المكاوي، والدة فتاة طلخا، عن أن ابنتها كانت متواجدة لديهم قبل واقعة قتلها بيوم، معقبة: "كانت موجودة في البلد عندنا عشان كانت بـ تطعم إبنها..ومكنش في أي حاجة".