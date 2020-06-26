AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يموت زي ما هي ماتت .. والدة فتاة طلخا تروي تفاصيل مقتل ابنتها.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:59 م
قضية قتل طالبة طلخا
قضية قتل طالبة طلخا
Advertisements
اسراء صبري
كشفت إشراق المكاوي، والدة فتاة طلخا، عن أن ابنتها كانت متواجدة لديهم قبل واقعة قتلها بيوم، معقبة: "كانت موجودة في البلد عندنا عشان كانت بـ تطعم إبنها..ومكنش في أي حاجة".

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة: "أن ثاني يوم قمت بالاتصال بها عدة مرات واجابت وبعدها بساعات لاقيت حد بيقولي إلحقي إيمان أغمى عليها والإسعاف هتاخدها"، معقبة: "طلعت إجري لقيت الناس كلها واقفة هناك وطلعت فوق لاقيت أنهم قافلين عليها الباب..وبيقولوا أن الدكتور جاي هيشوفها".

وواصلت قائلة: انا مش عايزة أي حاجة غير أن حقها يرجع، أطالب بالقصاص، متابعة: "هو قتلها يبقي يموت زي ما هي ماتت".

وأوضحت أنه لم يكن هناك أي مشاكل بينهما، وأن كل ما في الأمر أن زوجها أراد أن يتزوج بأخرى ولذلك قام بتلك الواقعة، مشيرة إلى أن ابنتها كانت تعرف أن زوجها يريد أن يتزوج بأخرى وواجهته، ولكنه قام بإرضائها قبل الواقعة.

وأضافت الم يكن أحد يتوقع أن يكون زوجها هو الجاني، متابعة: "لما تحقق معانا وسألونا عن زوجها قولنا استحالة يعمل حاجة زي كدا..وكان مستبعد نهائيا من تفكيرنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كانت جميلة.. هشام سليم: أحب طليقتي الثانية وأتمنى العودة لها.. فيديو

شاهد.. هشام سليم ينفعل ويرفض إجابة سؤال «شيخ الحارة».. أسعى لتحويل ابنتي الي ذكر.. وهذه حقيقة علاقتي بمرتضى منصور

تزوج امرأة وطلقها فهل يحل له الزواج بابنتها من غيره.. مجمع البحوث يجيب

هيثم شاكر يروج لأغنية معرفة قديمة .. شاهد

ترشيحاتنا

سراج وطاهر أبوزيد ومصطفى يونس في جنازة «أم الأهلاوية»

فايلر يجدد عقده مع الأهلي ويرفض عرض أحد الأندية الهولندية

تعافي رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى جامعة أسيوط من فيروس كورونا

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

جريمة غابت عنها الرحمة والإنسانية.. وافد يحرق والدته والشرطة السعودية تقتص منه

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

AdvertisementS

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

جبروت امرأة.. تقتل طفلتيها أثناء نومهما وتدعى اختناقهما بالغاز في شبرا الخيمة

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

تفاصيل قتل أم لطفلتيها بشبرا الخيمة.. المتهمة : خنقتهما وحاولت الانتحار وأبوهم مش بيصرف علينا

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

أقوى مشروب للمناعة .. 3 طرق لعمل عصير الليمون المغذي

عطلة مجانية هذا الصيف.. قرية إيطالية تقدم عروضًا خيالية لجذب السائحين