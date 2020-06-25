روشتة تامر بشير| كيف تتعامل مع سيارات الإسعاف أثناء السير علي الطريق

أكد الإعلامي تامر بشير، أن التعامل مع سيارات الإسعاف يتم بشكل خاطئ، مستشهدًا بفيديو في الصين يوضح فيه الطريقة الصحيحة للتعامل مع سيارات الإسعاف.





وأضاف بشير خلال برنامج «دوس بنزين» المذاع على قناة المحور، أن معظم الشعب المصري لديه ثقافة التعامل مع سيارة الإسعاف، موجهًا لهم التحية والتقدير خصوصًا أن الثانية تفرق مع المريض المتواجد داخل سيارة الإسعاف.





وتابع بشير: «على الجانب الآخر للأسف يوجد أشخاص تعاند مع سيارات الإسعاف بشكل تعسفي ملفت يدل على الأنانية».





ونصح، بشير الشعب المصري بضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف لإنقاذ المرضى.



