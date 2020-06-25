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سيارات

روشتة تامر بشير| كيف تتعامل مع سيارات الإسعاف أثناء السير علي الطريق

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:36 ص
كيف تتعامل مع سيارات
كيف تتعامل مع سيارات الإسعاف أثناء السير بالسيارة ؟
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منة الله عبد الحميد
أكد الإعلامي تامر بشير، أن التعامل مع سيارات الإسعاف يتم بشكل خاطئ، مستشهدًا بفيديو في الصين يوضح فيه الطريقة الصحيحة للتعامل مع سيارات الإسعاف. 

وأضاف بشير خلال برنامج «دوس بنزين» المذاع على قناة المحور، أن معظم الشعب المصري لديه ثقافة التعامل مع سيارة الإسعاف، موجهًا لهم التحية والتقدير خصوصًا أن الثانية تفرق مع المريض المتواجد داخل سيارة الإسعاف. 

وتابع بشير: «على الجانب الآخر للأسف يوجد أشخاص تعاند مع سيارات الإسعاف بشكل تعسفي ملفت يدل على الأنانية». 

ونصح، بشير الشعب المصري بضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف لإنقاذ المرضى. 

يذكر أن تامر بشير يقدم " دوس بنزين " وهو برنامج تليفزيوني، يستعرض كافة مهارات السيارات وجنون السرعة، ويستضيف أحيانًا مجموعة من النجوم ليشاركوا السائق مغامرة القيادة، كما قدم " التوصيلة" برنامج إذاعي على إذاعة نجوم FM باستضافة النجوم في سيارته ويتحدثون خلال الطريق عن ذكريات النجم وعلاقته بالسيارات ودورها في حياته ومشواره الفني، وذكرياته مع الطرق وإظهار جانب مختلف في حياة كل فنان.
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