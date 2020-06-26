مزارعو كفر الشيخ يتوصلون لأول مركّب يكافح حشائش الأرز

نجح مزارعو الأرز بكفر الشيخ فى القضاء لأول مرة على حشائش الدنيبة والهيش وابو ركبة القاتلة للمحصول ، بعد استخدام مركب مصرى ابتكرته شركة وطنية يستطيع القضاء على الحشائش القاتلة للأرز خلال 3 ايام فقط .





وقال عبد النبى عبد الحميد من مزارعى الأرز للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه نجح قى القضاء على الحشائش الضارة للأرز وخاصة الدنيبة والهيش وابوركبة من خلال الحقل الأسترشادى الذى يشرف عليه خبراء الزراعة بشركة شورى ، لافتا الى ان المحصول بعد الرش يستطيع انتاج من 40 الى 45 طنا فى الفدان .





واكد عمرو عاطف مدير التسويق بشركة شورى للكيماويات إن حشائش الأرز الضارة هى اخطر ما يهدد المحصول وقادرة على القضاء عليه بنسبة 90% فى حالة إهمالها ، لأنها تمنع عنه الماء وتقاسم معه الغذاء كما تمنعه من التمثيل الضوئى اللازم لعملية النمو ، لافتا الى ان مركبات "ثانوس والفوجار" قادرة على القضاء على الحشائش الضارة تماما خلال 3 ايام فقط .









واوضح عاطف ، أن المركبات الجديدة ، لها قدرة فائقة على منع نمو الحشائش الضارة خاصة ابو ركبة ودنيبة والهيش عقب رش المحصول بها ، لافتا إلى أنها آمنة تمامًا على المحصول إذا تم تطبيق الأسلوب العلمى للرش ونسبته فى المياه وموعد الرش خلال فترات النمو .











