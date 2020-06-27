كورونا يهز الوسط الفني.. إغلاق السينمات والمسارح ومنع الحفلات.. رجاء الجداوي أبرز النجوم المصابين.. ووفاة أول فنان عربي

وفاة الفنان العراقي مناف طالب بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا

رجاء الجداوي تدخل العناية المركزة.. وشفاء إيمان العاصي









حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة،، والأمر طال أيضًا عدد من نجوم الفن، ما جعل الفيروس الجديد «كورونا» بمثابة صداع في رأس هؤلاء النجوم.









أثر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على الفن بشكل عام، سواء النجوم، أو نشاطهم الفني، فتوقف النشاط الفني بشكل جزئي تزامنًا مع تفش الوباء، حيث تم إغلاق المسارح ودور العرض السينمائي، والغيت الحفلات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي الفيروس، وعلى إثره توقفت بروفات العروض المسرحية، وتم تعليق التصوير بالأعمال السينمائية، وتوقفت الحفلات لفترة حتى جاءت فكرة الحفلات الـ أونلاين، التي تذاع «لايف» عبر يوتيوب، بدون جمهور.





ونال فيروس كورونا، من نجوم الفن أيضًا، فعانى عدد كبير منهم من ويلات هذا الوباء فمهنم من هزمه المرض وفارق الحياة، ومنهم من انتصر على الفيروس، وآخرون لا يزالون يصارعونه، نرصدهم فيما يلي:





وفاة أول فنان عربي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين في بيان صحفي لها، عن وفاة الفنان العراقي مناف طالب، اليوم الجمعة 26 يونيو، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد أيام من إصابته بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





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ونعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيانها الصحفي، الفنان الراحل مناف طالب: «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية، في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة (26 حزيران 2020) سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان».





وأصيب مناف طالب، قبل أيام بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وتم نقله إثرها إلى أحد مستشفيات العزل بالعاصمة العراقية بغداد، لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة اليوم.





ويعد مناف طالب، أول فنان عربي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ بداية اكتشاف الوباء في اخر العام الماضي 2019، وراح ضحيته الكثيرون حتى الآن.





رجاء الجداوي

أكتشفت الفنانة رجاء الجداوي، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، ومن هذا التاريخ وهي لا تزال حبيسة المستشفى تنتظر الشفاء من الفيروس القاتل لتعود لحياتها الطبيعية.





وأجرت رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، وجاءت نتيجة المسحات الثلاث إيجابية.





وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء.





وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة.





وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.





الموسيقار حسن إش إش

أعلنت منى إش إش، ابنة الموسيقار حسن إش إش، إصابة والدها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشرت منى اش اش فيديو لوالدها وهو يتلو القرآن وعلقت قائلة "كورونا راحت لبابا لحد بيته زى ما جاتلي لحد بيتى اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا.





الموسيقار حسن إش إش، هو ملحن مصري، اسمه (حسن عباس محمد)، ولد في مدينة طنطا في عام 1942، وحاز على دبلوم التجارة بدأ دخول المسرح عبر مسرحية "العسكري الأخضر"، حيث طلبوه لتلحين مشهد فرح فقدم بسبب الفرح 35 لحنًا.





في عام 1986 كانت البداية الحقيقية للملحن حسن إش إش، وذلك من خلال أغنية "إيه راجل أنت ده" للمطرب حمدى بتشان، ولتكون البداية لسلسلة طويلة من الأعمال الغنائية الشعبية التى حققت جماهيرية وقت إذاعتها لما اتسمت به من قالب درامي غير تقليدي، هذا القالب كان السر وراء انتباه كبار مخرجي المسرح المصري لألحان حسن إش إش وانطلاقة جديدة تشهدها خشبة المسرح.





إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.

وقالت:" اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي أنه إيجابي آخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".





وتابعت أنها "عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها"، مضيفة : "متخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".





كريم قاسم

علق الفنان كريم قاسم على أخبار إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «‏كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا ‏كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر».





أضاف كريم قاسم عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : «أولا ‏عايز أشكر الناس اللي بعتت تسأل عليا، ‏أنا فعلا جالي كورونا بس أنا دلوقتي الحمد ‏قاعد في حجر صحي في البيت منذ ثلاثة أسابيع".









وتابع كريم «أول ما عرفت بظهور موضوع كورونا، كنت خايف عشان عايش مع والدي عنده 79‏، وأنا كأي شخص مضطر إني أنزل لشغلي، وكنت بحاول اخذ احتياطاتي، ‏لحد اللحظة دي أنا معرفش إزاي جالي ‏كورونا، أفضل حابس نفسي في البيت بعد ما أخلص ‏تصوير لأكثر من أسبوعين».





وأكمل: «‏‏يوم 18‏/ 5 ظهرت عليّ أعراض كورونا، و‏الناس رد فعلها كان اهدى متقلقش دول شوية برد، ‏أول يوم بالنسبة لي حرارة مرتفعة لحد اليوم الثالث، بدأت تظهر لي أعراض كورونا وكنت بموت حرفيا».





‏وأكد قاسم : أنا قررت أقعد في البيت وأعالج نفسي بعد كده بدأت أتحسن وتأكدت أني كويس".





ووجه قاسم نصيحة للمواطنين قائلا: «البسوا الكمامة مهمة جدا، وما نسلمش على بعض ما نشربش مكان بعض كل الحاجات دي بتفرق في انتشار المرض».





الإعلامية إلهام نمر

أعلن عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعافي الإعلامية إلهام نمر، بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.





كتب عبد الجواد أبو كب، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :"فضل الله وببركة دعواتكم الطيبة ، الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون المصري ، أول المتعافين من مجموعة الاعلامين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نجمتنا".





وكانت الإعلامية إلهام نمر قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.





وأضافت إلهام نمر، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أنها تتبع التعليمات الطبية، والتزمت بالعزل المنزلي فور ارتفاع درجة حرارتها، وقامت بالاتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة.





وتابعت الإعلامية، أن الأعراض كانت ارتفاعا في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت بالعزل المنزلى ولم أرَر أولادى ولا زوجى منذ أسبوع، لافتة إلى أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.