المصري: نواجه أزمة مالية تمنعنا من استئناف الدوري.. فيديو





وأضاف محمد الخولي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن الاندية طالبت الاتحاد بعدد من الطلبات التي يجب الاستجابة لها على وجه السرعة.









وتايع أن أزمة المصري المالية قد تكون السبب في صعوبة استكمال الفريق لبطولة الدوري المصري مشددا ان المسحة الأولى ظهرت سلبية حيث من المقرر أن يجرى المسحة الثانية يوم الأحد المقبل.





وأكمل أن تكلفة اقامة معسكر للفريق حاليا في ظل الإجراءات الوقائية لن تقل عن 500 الف جنيه فاي من الاندية قد يتجمل المبلغ سوى الاهلي والزمالك وبيراميدز.





اما عن امكانية رحيل محمود وادي و كريم عراقي عن الفريق فأكد ان لم يتلقى اللاعبان اي عروض رسمية للرحيل عن الفريق مشددا ان هناك حديث ودي من قبل مسؤولي بيراميدز عن وادي وإمكانية ضمه.