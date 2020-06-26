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رياضة

كورونا يواصل ضرب الملاعب المصرية.. عزل 5 لاعبين من وادي دجلة لـ مخالطتهم مصابين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:05 م
فريق وادي دجلة
فريق وادي دجلة
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حسن العمدة
قررت إدارة نادي وادي دجلة عزل 5 لاعبين بعد مخالطتهم ببعض اللاعبين المصابين في الاندية الاخرى بفيروس كورونا .

وخضع لاعبو وادي دجلة والجهاز الفني للمسحة الثانية صباح اليوم ، بعد ظهور نتيجتها سيتم تحديد موقف اللاعبون الخمس من المشاركة فى التدريبات الجماعية من عدمه.


وسوف يتم عزل الـ5 لاعبين فى حالة ثبوت اصابتهم بكورونا أو ثبوت ايجابية المسحة الثانية وحينها سيسمح لهم بالمشاركة بشكل طبيعى.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى سلبيه التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى، لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى لدجلة بالفيروس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

الجدير بالذكر أن نادي وادي دجلة يرفض استئناف الدوري المصري لهذا الموسم نظرا للظروف الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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